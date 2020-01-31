Губернатор дал указания принять все меры по ликвидации последствий обрушения крыши СКК «Петербургский»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в настоящий момент находится с рабочим визитом в Москве и в оперативном режиме контролирует ситуацию в связи с обрушением крыши СКК «Петербургский», информирует «Фонтанка». Он связался с главой МЧС России по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным и с главой компании — концессионером здания Игорем Забираном.

Аникину были даны указания срочно принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и недопущению людей на территорию спортивно-концертного комплекса.

Губернатор также поручил провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Напомним, в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Санкт-Петербурга 31 января рухнула крыша и часть здания. Произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25-28 тысяч кв. метров.

По данным источников, обрушение произошло, когда рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант. В итоге после удаления десяти растяжек крыша рухнула. Один человек, предположительно, погиб.