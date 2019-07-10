ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

УФСИН по Белгородской области сообщило, что побегов из исправительных учреждений не было, сообщает пресс-служба организации. В управлении подчеркнули, что двое осужденных сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Сегодня появились сообщения, что из исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, где пребывают нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, сбежали двое заключенных. Во ФСИН подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Во ФСИН сообщили, что сегодня двое осужденных к принудительным работам самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр, при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Принудительные работы являются видом наказания, не связанным с лишением свободы.

Действия осужденных квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы. В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ осужденным, уклоняющимся от отбывания принудительных работ, не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы.

В настоящее время проводятся первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения указанных лиц. Решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск.

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