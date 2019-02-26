Депутат от ЛДПР внес законопроект, разрешающий рекламу пива на стадионах

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев внес на рассмотрение законопроект, разрешающий рекламу пива на стадионах во время спортивных соревнований. Согласно законопроекту, пиво можно будет рекламировать на спортивных объектах и в пределах 100 м от них.

В пояснительной записке отмечается, что ограничения на рекламу пива были сняты на время чемпионата мира по футболу-2018, и данная практика на постоянной основе привлечет солидные инвестиции.

"По примерным расчетам, введение указанных норм позволит привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 миллиарда рублей частных инвестиций (спонсорские контракты со спортивными федерациями, лигами, клубами), что снизит затраты бюджетной системы на профессиональный спорт", - отмечается в законопроекте.