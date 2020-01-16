Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин назначен на пост председателя правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства, информирует пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Государственная дума РФ сегодня утвердила кандидатуру Мишустина, которую накануне внес на рассмотрение глава страны. В голосовании его поддержали 383 депутата, 41 — воздержался, против не выступил никто.

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев после послания Президента Федеральному собранию объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Мишустин является членом наблюдательного совета ХК ЦСКА.