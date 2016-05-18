Некоторые федерации, помимо сербской, попросили разводить их команды с косовскими

Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что некоторые футбольные федерации, помимо сербской, также попросили разводить их команды при жеребьевках турниров с коллективами из Косова. Федерация футбола Косова была включена в состав УЕФА 3 мая на конгрессе организации в Будапеште.

"Есть команды и кроме Сербии, которые попросили разводить их с командами Косова", - цитирует ТАСС Теодоридиса.