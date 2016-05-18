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18 мая 2016, 14:27

Некоторые федерации, помимо сербской, попросили разводить их команды с косовскими

Зураб ТОДУА
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Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что некоторые футбольные федерации, помимо сербской, также попросили разводить их команды при жеребьевках турниров с коллективами из Косова. Федерация футбола Косова была включена в состав УЕФА 3 мая на конгрессе организации в Будапеште.

"Есть команды и кроме Сербии, которые попросили разводить их с командами Косова", - цитирует ТАСС Теодоридиса.

Источник: http://tass.ru/sport/3291852
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