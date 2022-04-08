«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов

Путь к мировой шахматной короне норвежцу открыли ущербные правила.

В марте 2013 года в Лондоне собралась вся элита мировых шахмат XXI века во главе с Магнусом Карлсеном. К тому моменту норвежец уже несколько лет возглавлял рейтинг ФИДЕ, побил все возможные рекорды, а товарищи по цеху прозвали его Терминатором. Никто не сомневался, что Магнус легко обыграет всех и в столице Великобритании, но опытный Владимир Крамник дал ему бой. В их противостоянии все решилось только в последнем туре, а итоги того турнира претендентов до сих пор воспринимаются многими скептически.

Карлсен против сборной СССР

По составу участников турнир претендентов-2013 называли сильнейшим за всю историю вида спорта. В Лондоне играли 22-летний Магнус Карлсен с невероятным рейтингом 2872, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, участник матча на первенство мира-2012 Борис Гельфанд, Левон Аронян на пике своей карьеры (2809), а также Александр Грищук, Петр Свидлер, Василий Иванчук и Теймур Раджабов. Интересно, что семь претендентов из восьми говорили на русском языке без малейшего акцента и являются выходцами из республик бывшего СССР. Единственный «чистый» иностранец — Карлсен. Эту особенность лондонского турнира экс-чемпион мира и экс-наставник Карлсена Гарри Каспаров в шутку назвал «кошмаром Фишера» (любители шахмат со стажем знают, что великий американский чемпион постоянно подозревал «советских» в сговоре против него. И именно поэтому турниры претендентов в свое время были заменены на матчи).

Напрашивались сравнения с турниром в Лас-Пальмасе-1996, с первой мировой шестеркой в полном составе (Каспаров, Крамник, Ананд, Топалов, Иванчук, Карпов) и рекордным призовым фондом в миллион долларов. Но если на Канарских островах помимо денег борьба шла только за престиж, то в Лондоне определялось будущее шахмат.

Магнус Карлсен. Фото Getty Images

Фаворитом считался Карлсен, за два месяца до этого выигравший турнир в Вейк-ан-Зее с феноменальным показателем «+7». Правда, в Нидерландах Магнус выигрывал у Люка ван Вели (максимальный рейтинг 2714) и совсем юной Хоу Ифань. В Лондоне же у феномена были совсем другие противники. Например, в классику Карлсен имел отрицательный счет не только с Крамником, но и со Свидлером.

У Грищука с Карлсеном и Крамником было лишь по «-1», но при этом своему другу Свидлеру он проиграл семь партий. Хотя, с другой стороны, Аронян, имеющий устойчивый «плюс» во встречах с Грищуком, уступил россиянину дорогу в 1/4 финала матчей претендентов на первенство мира-2011 в Казани. Или взять Бориса Гельфанда. У него вообще был сплошной «минус» со всеми. Но за год до этого гроссмейстер был в шаге от титула чемпиона мира.

За две недели до начала турнира шахматный обозреватель «СЭ» Юрий Васильев отдавал предпочтение Крамнику: «Турнир в Лондоне выиграет Владимир Крамник. Единственный участник, имеющий «плюс» со всеми соперниками. Ну а кто будет вторым или третьим, уже не имеет абсолютно никакого значения. Как справедливо заметил Аронян, в этом турнире будет только один победитель и семь проигравших».

Ренессанс Крамника, подарок от Иванчука

Крамник и Карлсен встретились друг с другом уже во втором туре. Партия завершилась на 30-м ходу, хотя могли соглашаться уже и на 14-м, настолько пустой к этому моменту была доска. Таким образом, оба начали с двух ничьих, а вот в третьем и четвертом туре норвежец не оставил никаких шансов Гельфанду и Грищуку. В шестом туре Магнус обыграл Свидлера, получив на старте 4,5 балла. Такой темп выдержал только Аронян, также имеющий в своем активе три победы (над Гельфандом, Иванчуком и Раджабовым). Позади шли Крамник и Свидлер, отстающие на внушительные 1,5 очка, сделав по шесть ничьих.

Крамник, отвечая на вопрос, когда он запишет в турнирную таблицу долгожданное очко, ответил так: «По-моему, на этом турнире я пока играю неплохо. Просто мяч не идет в ворота... В партии с Ароняном у Левона нашлось какое-то чудесное спасение. С Иванчуком тоже не получилось, да и в других партиях удача была не на моей стороне. Мне не в чем себя обвинить. Уровень игры я показываю хороший. И надеюсь, что, если удастся его сохранить, очки начнут приходить».

Крамник был прав. В восьмом туре он наконец-то одержал первую победу в Лондоне, справившись со Свидлером. На пресс-конференции Владимир сказал, что почувствовал: наконец-то удача ему улыбнулась. Ведь еще в партии с Гельфандом он должен был проиграть, если бы соперник нашел несложную комбинацию. Однако Борис Абрамович ее не заметил, и в этом Крамник увидел добрый знак. И вот теперь — одержана первая победа.

Владимир Крамник. Фото Getty Images

Впрочем, насколько благосклонна фортуна к Крамнику в столице Великобритании, должен был показать следующий, 9-й тур. Россиянин белыми играл с Карлсеном, отставая на очко. Россиянину удалось удивить норвежца вариантом, который он подготовил к матчу претендентов с Грищуком в Казани, но не использовал (11.Фс2 и 12.Лd1). Белые получили серьезное преимущество, но Крамник ошибся. Делая свой ход 25.Се5 он недооценил точный и очень сильный ответ черных: 25...Kd5! Ход, единственный, но достаточный, чтобы черным удержаться на плаву. В итоге — ничья.

Аронян же проиграл Гельфанду и отдал Карлсену единоличное лидерство. А в следующем туре норвежец его упрочил, также победив представителя Израиля. Аронян реабилитировался в следующей партии с Иванчуком, а Крамник взял верх над Грищуком черным цветом. Александр грубо просчитался в сильнейшем цейтноте, перейдя в проигранный пешечный эндшпиль после 30.С:d4.

В 11-м туре Крамник вновь победил. На этот раз потерявшего мотивацию Раджабова. Другие россияне помогли своему товарищу. Грищук белыми сыграл вничью с Карлсеном, а Свидлер обыграл Ароняна. Так преимущество Карлсена перед 14-м чемпионом мира сократилось до половины очка, а на следующий день в турнире и вовсе сменился лидер. Первое поражение норвежцу нанес безнадежно занимавший последнее место Иванчук. Черными. Крамник воспользовался таким подарком «кудесника из Львова», также черными фигурами переиграв поплывшего во втором круге Ароняна.

Недооценка Свидлера

До окончания турнира претендентов оставалось два тура. Казалось, что все было в руках Крамника, но Магнус не хотел упускать свой шанс. В 13-м туре он сумел выиграть у главного неудачника турнира Раджабова абсолютно ничейную позицию и догнать Крамника по набранным очкам. А по количеству побед — обойти его (5/4).

Крамник же упустил поистине золотой шанс. Экс-чемпион мира играл белыми против Гельфанда, получил преимущество в защите Грюнфельда, но на 37-м ходу, испытывая недостаток времени, допустил решающий промах (37.f3). Белые напали на коня, но упустили из виду ядовитый ответ соперника (37...Сf7 и 38...Лd8) — c угрозой мата по первой горизонтали. Вместо этого белые могли поставить соперника в безнадежное положение, если бы на 37-м ходу они дали шах конем на h6 и открыли бы «форточку» в резиденции своего короля ходом 38. g2-g4! Атака белых приобретала решающие очертания. Но, увы, редкий для Крамника в том турнире цейтнот испортил все дело, после досадной ошибки на 37-м ходу у белых больше ничьей ничего не было.

Таким образом, перед последним, 14-м туром существовал лишь один вариант, при котором Крамник мог обойти Карлсена: норвежец не выиграет у Свидлера — белыми, и если Крамник выиграет у Иванчука — черными. И то и другое представлялось маловероятным. Но развязка вышла по-настоящему неожиданной.

Магнус Карлсен. Фото Getty Images

Крамник решил рискнуть и сделал это в высшей степени неудачно. В самый неподходящий момент сложнейшего турнира, в котором Владимир не потерпел ни единого поражения, он решил сыграть нечто отдающее «левизной». Видимо, за тем, чтобы его соперник — непредсказуемый Иванчук, просрочивший в Лондоне время в уйме партий, получил бы побольше пищи для размышлений. Но ведь для этой цели прекрасно подошли бы и классические фирменные дебюты... В итоге Крамник запутался, а Иванчук снял еще один скальп с фаворита.

А вот в параллельной партии Карлсен проиграл Свидлеру... Магнус заатаковался, зажертвовался, решил взять Петра нахрапом. Не вышло! Так Петр вышел на третье место, а Магнус стал первым, набрав одинаковое количество очков с Крамником...

— Я обязан был играть на выигрыш, сжигать мосты, потому что не думал, что Магнус проиграет, — сказал после заключительной партии Крамник. — Была интересная позиция, сложная. Мне казалось, я получил что хотел. Но потом немного потерял концентрацию, не знал что делать. Возможно, я переоценил свою позицию. И недооценил Петра Свидлера.

Ущербные правила

Кто мог предположить, что оба лидера проиграют в последнем туре?! Ущербные правила, когда-то придуманные основателем турниров в Линаресе сеньором Рентеро, дабы повысить боевитость его турниров, и бездумно скопированные чиновниками ФИДЕ, не подходят для выявления победителя в столь важном соревновании. Ибо они по своей сути противоречат логике шахмат. Ведь, согласно этим правилам, очко, добытое в двух партиях путем выигрыша и проигрыша, весит больше, чем две ничьи. Но ведь шахматисты знают, что ничьи бывают исключительно боевые. А то, что Крамник с легкостью делал ничьи с тем же Карлсеном (одну из них с позиции силы, а другую — с позиции бессилия соперника), свидетельствовали о его лучшей подготовке, а также о том, что он просто сильнее играл в шахматы в тот момент.

«Гораздо честнее было бы провести между Карлсеном и Крамником, набравшим к последнему туру одинаковое количество очков, мини-матч в быстрые шахматы, — написал Юрий Васильев. — Но приходилось следовать правилам, которые заставляли претендентов на единственный пропуск к Ананду рисковать».

Сам Виши Ананд негативно высказался о том, что судьба двух шахматистов, набравших одинаковое количество очков, определялась по числу побед. «Выглядело глуповато», — заметил 15-й чемпион мира.

Да и другие участники турнира претендентов-2013 не признали победу норвежца.

— Конечно, по здравому смыслу надо было играть тай-брейк. Ведь в матчах на первенство мира сейчас есть тай-брейк. Почему его нет в турнире претендентов — непонятно, — подытожил «СЭ» завершение турнира претендентов Борис Гельфанд.

Магнус не сомневался в «подлинности» своей победы, а в ноябре этого же года буквально уничтожил Ананда в родном Ченнаи. Так в истории шахмат появился 16-й чемпион мира, который удерживает свой титул по сей день.