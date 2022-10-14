Империя наносит ответный удар? Карлсена обвиняют в клевете и грозят судом

Ханс Ниманн не может прийти в себя после скандала.

Шахматы. Чемпионат США. Мужчины.

1. Каруана Фабиано — 5,5.

2. Рэй Робсон — 5.

3. Леньер Домингес Перес — 4,5.

4. Самуэль Севян — 4.

5. Дариуш Сверш — 4.

...13. Ханс Ниманн — 2,5.

14. Эльшан Морадиабади — 1,5.

История вокруг Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна продолжается. Пока все еще действующий чемпион мира собирает доказательства против американца, последний на фоне скандала никак не может вернуть себе победную форму — на чемпионате США у Ханса следуют поражение за поражением. В последних трех играх Ниманн проиграл Дариушу Свершу, Рэю Робсону, Фабиано Каруане. Тренер Ханса обвиняет во всем Магнуса и хочет вызвать норвежца в суд. Ведь именно после его слов карьера талантливого 19-летнего спортсмена пошла под откос. Не говоря уже о публичной репутации и ментальном состоянии.

Тренер Ханса готовит иск против Карслена

Карлсен самоустранился от борьбы за чемпионство, а Ниманн на нее пока что и не рассчитывает. Тем не менее едва ли сейчас найдутся в мире шахматисты, сопоставимые с ними по информационному резонансу. Неудивительно, ведь и скандал разгорелся на очень высоком уровне — давно мы не слышали обвинения в читерстве в мировой элите. Недавно слова Магнуса стали обрастать доказательствами. На свет всплыли старые эпизоды читерства Ханса в онлайн-шахматах, а эксперты вовсю обсуждают причины прогресса качества игры Ниманна. Однако конкретно о матче с Магнусом ничего точно сказать до сих пор нельзя. У нас есть слова американца и слова норвежца — и ничего более.

За это зацепился тренер Ниманна Максим Длуги. Он обвиняет Карлсена в клевете и предлагает своему подопечному засудить чемпиона мира. «Я думаю, что лучше всего обратиться в суд, — сказал Длуги в интервью Der Spiegel. — Вся информация должна быть обнародована. Присяжные или судья должны вынести вердикт. Действия Магнуса совершенно нелепы и крайне вредны для шахмат». Причины возможного иска понятны. Ханс сейчас испытывает невероятное давление, а о репутации и речи уже быть не может — даже если расследование не приведет к обвинительному заключению, Ниманна это уже не спасет. Ему нужен яркий ответный ход, и как можно скорее, ведь на фоне разбирательств американец никак не может собраться. Чемпионат США для него пока что сущий ад — в перерывах между ответами журналистам надо еще и играть в шахматы с топовыми гроссмейстерами.

Ханс Ниманн. Lennart Ootes

Ниманн устал от излишнего внимания

Пока что прежнего Ниманна на чемпионате США мы не видим и близко. У Ханса три поражения подряд — от Сверша, Робсона и Каруаны. Он на 13-м месте из 14 с двумя с половиной очками. И многие связывают неудачи Ханса не столько с его психологическим состоянием (а оно явно сейчас нездоровое), сколько с беспрецедентными мерами по защите от читерства. Сначала шахматная общественность требовала на время расследования отстранить Ниманна. Но ни ФИДЕ, ни федерация шахмат Америки так поступать не стали. Вместо этого всех участников, включая Ханса (и во многом из-за него), тщательно проверяют и обыскивают по нескольку раз перед проходом в игровой зал. Контакты во время партий ограничены, за шахматистами в режиме онлайн следят несколько камер. Такого контроля даже в матчах за титул чемпиона не встретишь!

Те, кто настроен против Ханса, пользуются этим фактом — для них доказательством нечестной игры Ниманна можно назвать уже сам факт поражений в условиях тотальных проверок. Однако это не совсем объективно. Очевидно, что молодой человек не справляется со стрессом. А его жизнь в последнее время круто изменилась — проблемой стал даже заказ еды через интернет. «У меня уже было несколько сталкеров, поэтому не хотелось бы рассказывать, как проходит мой день, — жалуется Ханс. — Я просто не хочу, чтобы папарацци или таблоиды получили информацию о моем местонахождении в конкретное время, так что я оставлю это при себе». Он надевает неприметные костюмы и шляпу, когда ходит по улицам, но даже так его узнают. И это не самое приятное общение. К примеру, недавно в ресторане официант сказал, что его «заказ говорит сам за себя», спародировав его фразу о шахматах.

В любом случае спокойно эта история уже не закончится. Миру нужна правда — либо против Ниманна найдут весомые доказательства и его больше не будет в мировой шахматной элите, либо же громкие обвинения Карслена так и останутся простыми разговорами. А значит, Ханс имеет все права на реабилитацию и восстановление своего честного имени. Ведь иначе ярко начавший свою карьеру юноша вынужден будет ее закончить. И не из-за собственных ошибок, а только потому, что один великий норвежец не умеет признавать поражения.