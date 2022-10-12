Заслуживает ли Карякин wild card на турнир претендентов? Мнения титулованных гроссмейстеров

Странная дисквалификация россиянина изменила расклад сил в борьбе за шахматную корону.

Шестимесячная дисквалификация Сергея Карякина незадолго до турнира претендентов-2022 — одно из самых спорных решений в истории Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Комитет по этике, куда входят представители таких «шахматных держав», как Гайана, Непал и ЮАР, посчитал, что поддержка российским гроссмейстером проведения СВО на Украине «нанесла ущерб репутации шахмат». То, что полгода — это явный перебор за мнение, отметил даже чемпион мира Магнус Карлсен. Причем это решение было принято менее чем за три месяца до старта турнира претендентов-2022. Куда Карякин прошел через жесткое сито отбора, когда дошел до финала Кубка мира-2021.

Карякин стал всего вторым шахматистом в истории, пострадавшим из-за политики. Первым был Александр Алехин. Четвертого чемпиона мира не допускали на турниры ФИДЕ из-за коллаборационизма в оккупированной немцами Франции и за цикл статей в Pariser Zeitung под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Как утверждали биографы Алехина, исходники текстов переписал, значительно исказив их смысл, редактор издания — австрийский шахматист Теодор Гербец.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Бороться до конца

Чуть более чем за месяц до старта турнира претендентов в Мадриде апелляционная палата комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию. Место Сергея занял китаец Дин Лижэнь, который в итоге стал вторым в столице Испании и из-за отказа Карлсена играть за мировую корону... получил возможность провести матч на первенство мира. Это вызвало серьезный резонанс. То есть игрок, который даже не должен был играть в турнире претендентов-2022, в следующем году может стать чемпионом мира. За всю многовековую историю шахмат такого точно никогда не было.

При этом это не первый подобный просчет ФИДЕ под руководством Аркадия Дворковича. На прошлом турнире претендентов-2020 в Екатеринбурге возникли проблемы с Теймуром Раджабовым. Азербайджанский гроссмейстер отказался участвовать в турнире претендентов из-за пандемии. Он предлагал перенести сроки его проведения, но в ФИДЕ не пошли ему навстречу. В последний момент его заменил француз Максим Вашье-Лаграв. В итоге турнир пришлось прервать после семи сыгранных туров в связи с решением российского правительства прекратить авиасообщение с другими странами на фоне роста заболеваемости COVID-19. В такой ситуации ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой.

После этого многие знаменитые шахматисты встали на сторону Раджабова и потребовали от ФИДЕ включить его в список участников следующего турнира претендентов. Стороны долго вели переговоры, и в итоге было принято решение, что азербайджанский гроссмейстер получит wild card и сыграет в Мадриде (в результате азербайджанский гроссмейстер занял там третье место).

12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что случае с Карякиным ФИДЕ должна поступить как с Раджабовым. «Уверен, что Аркадий Дворкович должен был решить этот вопрос прямо на выборном конгрессе — после выборов в Ченнаи, где он получил колоссальную поддержку. При такой победе на выборах президента ФИДЕ он мог провести любое решение. Непонятно, зачем он тянул. Надо все [российские] сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная от Карякина, которого выкинули за политическую позицию — это возмутительно. Если бы Карякин был из США, он бы засудил и разорил ФИДЕ. Считаю, что организация должна реабилитировать себя, если может, и дать Сергею wild card на следующий турнир — это не полная реабилитация, но была бы частичной», — отметил Карпов ТАСС.

А вот что думает Теймур Раджабов. «У меня, конечно, была иная ситуация. Если бы турнир претендентов-2020 не прервали на половине, то вряд ли бы я получил wild card, — рассказал «СЭ» Раджабов. — А так мы пришли к консенсусу с ФИДЕ. Я использовал все механизмы, чтобы отстоять свои права. Плюс меня сильно поддержала Федерация шахмат Азербайджана, за что нашим функционерам большое спасибо. Поэтому в случае с Сергеем все зависит от позиции ФИДЕ, Федерации шахмат России и самого гроссмейстера. Если вы хотите услышать мое мнение, то я считаю, что у всех спортсменов должна быть выработана четкая позиция: всегда надо бороться за свои права. До конца использовать все возможности. Сейчас в шахматном мире много скандалов, и думаю, что гроссмейстеры не должны мириться с несправедливостью».

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Недешевое дело

Сам Сергей пока окончательно не определился со своей позицией: «То состояние, в котором сейчас находится ФИДЕ, явно не способствует тому, чтобы поощрять российских шахматистов, — заявил «СЭ» 32-летний гроссмейстер. — Единственное, что их может вразумить, — это судебные иски. Но, опять же, это дело недешевое, сложное и не одного дня. Намерен ли я продолжать борьбу? Я консультируюсь. В какой-то момент появился спонсор, который сказал, что готов оплатить все судебные иски. Мы на связи. С другой стороны, это обещание было сделано в тот момент, когда действовала моя дисквалификация. В середине сентября она закончилась. Поэтому я не уверен, что мы пойдем дальше, но я сохраняю за собой такую возможность».

Отметим, что дисквалификация чемпиона мира по рапиду и блицу, обладателя Кубка мира, вице-чемпиона мира истекла 21 сентября. За последние полгода он принял участие всего в двух турнирах — победил на Кубке легенд в рамках Moscow Open 2022 (участвовали Карпов, Александр Грищук и Александр Морозевич) и занял второе место в общем зачете на турнире «Шахматные звезды» — 2022 (победил Владислав Артемьев). До конца года Карякин планирует принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, но все зависит от места его проведения.

«Я бы хотел сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу, — сказал «СЭ» Сергей Карякин. — Турнир «Шахматные звезды» помог мне вновь почувствовать вкус к игре, было отличное соперничество. Но многое будет зависеть от того, где будет проводиться ЧМ. В страны Западной Европы я не поеду. А в условные ОАЭ или Катар — с удовольствием».