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Сегодня, 17:10

Непомнящий спасся в сложнейшей ситуации. Возможно, он сыграл ключевую партию турнира

Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой на турнире претендентов-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото FIDE
Прагг не реализовал «голевой момент», Фируджа разваливается.

Пятый тур турнира претендентов-2024, который состоялся после первого выходного, был богат на события. Рамешбабу Прагнанандха не смог дожать Яна Непомнящего в фактически выигрышной позиции в Русской партии. Алиреза Фируджа потерпел второе поражение в Торонто и, похоже, выпадает из категории фаворитов, а вот Гукеш Доммараджу туда врывается. Самый молодой участник турнира в Торонто одержал важную победу над Ниджатом Абасовым белыми и догнал Непомнящего (у обоих «+2»). В следующем туре они сыграют белым цветом с рейтинг-фаворитами.

Вопросы к подготовке?

По драматичности пятый тур вместил в себя больше событий, чем четыре предыдущих. Особняком для российских болельщиков стоит противостояние Непомнящего и 18-летнего Прагга. Шахматисты разыграли Русскую партию, где белые применили острый форсированный вариант с жертвой пешки. В осложнениях россиянин допустил неточность, после чего индийский шахматист смог добиться ощутимого перевеса. И это в Русской партии, где Непо обычно чувствует себя как рыба в воде.

Поэтому практически все комментаторы отметили блестящую работу тренерского штаба финалиста Кубка мира-2023, куда, кстати, входит россиянин Петр Свидлер. Ян был катастрофически близок к поражению, но Прагг прошел мимо сильнейшего продолжения, чем и воспользовался Непомнящий, вынудив соперника размять ферзей. В эндшпиле белые еще попытались использовать микроскопическое преимущество, но для победы этого было явно недостаточно.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт». Колонка Валентины Гуниной

«План, который мы подготовили с моей командой, заключался в том, чтобы играть максимально агрессивно, — признался 18-летний индиец на пресс-конференции. — Сумасшедших линий было еще больше! Я делал все, что мог, но оказать серьезное давление не вышло. Допустил явный просчет и недоволен своим результатом. Все-таки это турнир, в котором предоставляется не так много шансов, и когда они возникают, их нужно использовать».

Возможно, что свести вничью такую партию даже важнее, чем выиграть любую другую. Хотя сил Ян потратил прилично, а уже на следующий день ему играть против рейтинг-фаворита Фабиано Каруана.

Американец, по ощущениям, пока играет в эконом-режиме. В пятом туре он довольно быстро зафиксировал ничью с Видитом Гуджрати, который до этого потерпел два поражения подряд. Пока у Фабиано одна победа над Абасовым белыми. С другой стороны, в его игре прослеживается плотность, пока Каруана обходится без зевков.

Шахматисты Фабиано Каруана и Ян Непомнящий
Фабиано Каруана и Ян Непомнящий.
Фото FIDE

Отметим, что на двух предыдущих турнирах претендентов Ян и Фаби четыре раза сыграли вничью. Велика вероятность, что эта серия продолжится и в среду.

«Откровенно говоря, Непомнящий продемонстрировал провальную дебютную подготовку [в партии с Праггом]. Играя уже много лет упорно и принципиально Русскую партию, он оказался не готов к резкой и активной игре белых на одном из самых актуальных направлений, — написал в своем Telegram-канале гроссмейстер, бывший тренер Яна Сергей Шипов. — Свидлер и Прагнанандха исполнили качественный анализ и получили выигрыш на доске. Плюс час лишнего времени! Слава Небесам, что они спасли Непомнящего. Но к секундантам, к аналитикам команды Яна есть серьезные вопросы».

Отметим, что одним из секундантов Яна является немецкий шахматист Ян Густафссон. Он много лет входил в команду 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, а широкой аудитории известен как шахматный комментатор. Их дуэт с Свидлером считается одним из самых эталонных за последние годы.

Алиреза Фируджа и&nbsp;Гукеш Доммараджу. Фируджа и Гукеш воспользовались дырами в правилах ФИДЕ. Их участие в турнире претендентов сомнительно

Упущенные моменты

Важно отметить, что свою первую победу в Канаде одержал Хикару Накамура, имеющий второй рейтинг среди всех участников. После поражения белыми от Видита и невзрачной ничьей с Абасовым многие уже списали со счетов главного шахматного стримера. Но успех в партии с Алирезой Фируджей может придать сил 36-летнему американцу. Представитель Франции серьезно ошибся в нестандартном окончании. Это позволило Хикару вернуться в «полтинник», а Алиреза остался на последнем месте, имея в своем активе 1,5 очка. Явно не такого старта ждали от 20-летнего иранца, который отбирался в Торонто всеми правдами и неправдами.

А вот Гукеш, которого в категорию фаворитов отнесла двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина, пока выступает великолепно. Обыграл Прагга и создал трудности Непомнящему, а в пятом туре одолел Абасова. Шансы спастись у азербайджанского гроссмейстера были (причем неоднократно), но несколько неточностей после контроля все же помогли Гукешу праздновать вторую победу в дебютном турнире претендентов.

Гукеш Доммараджу. «Гукеш и Вайшали могут сотворить сенсацию, но болеть буду за наших». Колонка Валентины Гуниной

В женском турнире в пятом туре солидную партию провели Хампи Конеру и Александра Горячкина. Россиянка получила полноправную игру, и в какой-то момент уже белым надо было действовать аккуратно. Тем не менее оценка позиции все время оставалась примерно равной, поэтому ничья стала наиболее закономерным результатом.

Вничью сыграли Лэй Тинцзе и Екатерина Лагно. В защите двух коней китайская шахматистка пожертвовала пешку, но затем потеряла нить игры и полностью уступила инициативу. Россиянка удачно перегруппировала свои силы и, начав атаку на короля противницы, предложила жертву фигуры, которая, однако, не была принята. К сожалению, Лагно упустила голевые моменты в позиции с перевесом, в то время как ее соперница начала находить спасительные ресурсы. Мир был подписан в равном окончании.

Шахматист Гукеш Доммараджу
Гукеш Доммараджу.
Фото FIDE

Положение участников после 5-го тура

Открытый турнир

1-2. Ян Непомнящий, Доммараджу Гукеш — по 3,5,
3. Фабиано Каруана — 3,
4-5. Хикару Накамура, Рамешбабу Прагнанандха — по 2,5,
6. Видит Сантош Гуджрати — 2,
7-8. Ниджат Абасов, Алиреза Фируджа — по 1,5.

Пары 6-го тура:

Гукеш — Накамура
Видит — Фируджа
Прагнанандха — Абасов
Непомнящий — Каруана

Женский турнир

1. Тань Чжунъи — 3,5,
2. Александра Горячкина — 3,
3-5. Екатерина Лагно, Нургюл Салимова, Рамешбабу Вайшали — по 2,5,
6-8. Лэй Тинцзе, Хампи Конеру, Анна Музычук — по 2.

Пары 6-го тура:

Вайшали — Лагно
Конеру — Лэй Тинцзе
Тань Чжунъи — Музычук
Салимова — Горячкина

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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