«Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт». Колонка Валентины Гуниной

Двукратная чемпионка мира по блицу о старте главных шахматных турниров года.

Пятикратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в своей второй колонке для «СЭ» подводит итоги первых четырех туров на турнире претендентов/претенденток в Торонто и дает дружеский совет Яну Непомнящему, который вышел на чистое первое место.

Сейчас многие обсуждают формат турнира претендентов/претенденток. Мол, в спортивном мире, где все происходит навылет, три недели «катать» турнир, в котором через неделю половине играть станет неинтересно, — пережиток прошлого. Но мне кажется, что ФИДЕ выбрала оптимальный вариант розыгрыша шахматной короны (восемь гроссмейстеров, прошедших жесткое сито отбора, играют друг с другом в два круга обоими цветами. — Прим. «СЭ»). Турниры по нокаут-системе не только очень сложные для гроссмейстеров, но и максимально непредсказуемые. Элемент случайности очень велик, а это значит, что мы можем увидеть случайных победителей. Это ни к чему хорошему не приведет, все-таки на кону шахматная корона.

На первом месте должна быть объективность, а не шоу. Хотя я бы не сказала, что турниры в Канаде проходят уныло и неинтересно даже для не самых искушенных любителей шахмат.

Для себя отметила несколько ярких партий. Например, в первом туре у Лэй Тинцзе с Тань Чжунъи была очень интересная позиция. Белые ничего не получили по дебюту, и вместо Фh2 Лэй сыграла Фf4, чтобы разменять ферзей. Мы с тренером проанализировали ситуацию с компьютером. Необходимо было после хода Фh2 (получается позиция взаимного равновесия) сделать Лс1-Лс2 и «стоять», но найти такое развитие за доской было чрезвычайно сложно. Не найдя его, чемпионка турнира претенденток-2022 уступила.

Во втором туре меня впечатлила партия Тань и Рамешбабу Вайшали. Китаянка пошла в систему Вересова, что в целом удивительно на таком уровне, но в итоге получился Каро-Канн. Я сама много раз оказывалась в такой ситуации за черных и зачастую терялась. Получается позиция с четырьмя конями, но она не такая простая как кажется. Поэтому не удивилась, что Вайшали проиграла.

А вот две победы Чжунъи на старте впечатлили. Лидерство заслуженное, но пока это ни о чем не говорит. Вся борьба еще впереди. По-прежнему придерживаюсь мнения, что на всю дистанцию 16-ю чемпионку мира не хватит.

Зато надеюсь, что сил и нервов хватит у наших девочек. Александра Горячкина и Екатерина Лагно совсем рядом с лидером, пока играют довольно уверенно. Жаль, что Катя в четвертом туре не смогла обыграть черными Анну Музычук, проскочив опасный момент в районе контрольного хода. Все было в ее руках, но шансы еще будут.

Интересно, что Саша и Катя приехали в Торонто с очень сильными секундантами — Евгением Наером и Андреем Есипенко соответственно. И если Наер работает с женской сборной и мы к нему привыкли, то Есипенко — действующий игрок, который едва сам не отобрался в мужской претендентский. Так что потенциально их союз с Лагно очень интересный. Хотя самое главное, чтобы вам было комфортно вместе. Даже если у тебя самый крутой тренер в мире, но вы с ним не сходитесь во взглядах, то толку от этого никакого.

Что касается мужского турнира, то читала цитату Виши Ананда, когда он говорит, что молодые игроки привносят в турнир новый дух, играя на победу за оба цвета. Я большая поклонница таланта Гукеша и отчасти Прагга, но мне кажется, что прошлое поколение топ-игроков было более обученное. Молодые индийцы совершают очень много ошибок, так как чересчур много готовятся с компьютером. Они немного зашорены, когда после дебюта надо сыграть на инстинкте. Поэтому мы с тренером разбавляем работу: я сижу за доской, а тренер — за мощным движком. Я спрашиваю, что будет, если я пойду так или так. Задаю тысячу вопросов, а Ваня (Иван Попов) сразу выдает мне решения. Так у меня хорошо получается запоминать варианты.

Ян Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт. Особенно это сказалось в партии с Гукешом, где ему удалось спастись в тяжелом положении, и с Видитом, которого удалось загнать в жуткий цейтнот. Надо продолжать в том же духе и поменьше заниматься самокопанием. Надеюсь, что новый секундант тезка Ян Густафссон добавит ему позитива и уверенности (не зря немец много лет был в команде Магнуса Карлсена). Все-таки в турнире претендентов важен каждый тур. Нельзя расслабляться после побед и унывать после поражений. Шансы по-прежнему есть у всех, за исключением очевидных аутсайдеров.

Валентина Гунина благодарит ДоброFON за поддержку в этом году.