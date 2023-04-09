Дин расстался с любимой девушкой и сменил отель, Ян обновил команду. Как начался чемпионский поединок

Первая партия матча на первенство мира завершилась вничью, но подарила много инфоповодов.

Первая партия в матче на шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью на 49-м ходу. Гроссмейстеры разыграли испанскую партию, в которой россиянин в какой-то момент получил преимущество, но реализовать первый голевой момент в этом матче не получилось.

На пресс-конференции Дин признался, что попал в тяжелую ситуацию: «Соперник играл очень хорошо. Мне пришлось приложить максиму усилий, особенно после 28-го хода. У меня оставалось 13 минут на 12 ходов. Рад, что за такое время нашел несколько точных решений. Ничья — хороший результат, но я не могу назвать себя счастливым». Непомнящий, в свою очередь, отметил, что партия сложилась довольно интересно: «Я немного, но давил. Считаю, что у меня были шансы на победу. Но, вероятно, я их упустил. Надо все хорошо проанализировать. Но и расстраиваться точно не стоит. Это только первая партия».

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Необычные действия Дина

Перед началом матча вскрылись кое-какие интересные детали о претендентах. В частности, стало понятно, что в команде Яна с прошлого матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном остались только Никита Витюгов и Ильдар Хайруллин. Петр Леко и Владимир Поткин ее покинули. Дин же неожиданно для организаторов матча решил сменить отель. «Мне было некомфортно жить и играть в одном месте. В новом отеле мне гораздо спокойнее. Это вопрос комфорта, не стоит искать в этом какую-то интригу».

В кулуарах поговаривают, что Дин сменил шикарный номер в лучшем отеле Астаны на стандартный номер в отеле, который принадлежит китайским владельцам. Со стороны такое решение кажется странным, но, как говорят в таких ситуациях, хозяин — барин. Также Лижэнь впервые заговорил о своей личной жизни. В интервью испанской El Pais китайский гроссмейстер рассказал, что сильный спад в его игре в последние три года связан вовсе не с пандемией, а... с расставанием с любимой девушкой.

Уточняющий вопрос, отошел ли Дин от этой истории, не прозвучал. Но в первой партии было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Дин выбрал необычную стратегию — размышляя над ходами не за доской, а в комнате отдыха. Причем в достаточно необычном виде, надевая куртку с капюшоном. «Мне было холодно, я испытывал определенную тревогу. В куртке чувствовал себя получше».

Давление и «как дома»

Стоит признать, что Ян ставил перед соперником тяжелые задачи. Вплоть до 28-го хода складывалось впечатление, что все ходы Непомнящего были проанализированы. Дин же, похоже, импровизировал начиная с дебюта, тратя много времени на обдумывание ходов.

После долгого маневрирования китайский гроссмейстер допустил серьезную неточность на 25-м ходу, добровольно ослабив свой ферзевый фланг. Ян тут же этим воспользовался: сам разменял ладьи и ворвался ферзем в неприятельский лагерь. Лижэнь вновь долго думал над продолжением игры. И у него осталось всего лишь 13 минут на 12 ходов, но тут китаец стал действовать хладнокровно, практически всегда выбирая максимально точные ходы.

Виши Ананд и американская шахматистка Ирина Круш комментируют партию для болельщиков. Фото «СЭ»

На 29-м ходу у белых появилась возможность выиграть пешку, причем был выбор: забрать пешку а5 или пешку с5. Правда, и в том и в другом случае черные могли активизировать фигуры и получить определенную контригру. Ян надолго задумался и избрал третий путь: попытался сыграть на удушение неприятельских фигур при равном материале на доске. «Я долго не мог решить, какую пешку взять. Наверное, ход слоном на d6 был не очень точный, ход на h5 был важный момент, вскоре стало все ясно», — отреагировал Непомнящий.

Дин, который славится своим упорством в защите, сумел ловко перегруппировать свои силы. На доске образовался абсолютно ничейный вариант.

«В начале я просто не мог думать о шахматах, чувствовал себя странно, на меня накатывали дурные воспоминания, словно какое-то помутнение рассудка, — признался на пресс-конференции Дин. — Я испытываю сильное давление. Хорошо, что сумел собраться в концовке и спасти первую партию».

Дин Лижэнь (слева) и Ян Непомнящий (справа) на пресс-конференции после первой партии. Фото «СЭ»

Ян, наоборот, признался, что не испытывает никаких проблем: «Тут мне комфортнее, чем в Дубае (во время предыдущего матча за корону с Карлсеном. — Прим. «СЭ»). Условия отличные. Плюс приятно, что русский — один из двух главных языков здесь, так что чувствую себя как дома, это хорошо».

В конце общения со СМИ гроссмейстеры рассказали, как проведут свободное время. Непомнящий отметил, что, возможно, посмотрит футбол, Дин сказал, что хочет погулять по парку и по набережной.

Завтра ему начинать белыми. Посмотрим, сможет ли он удивить оппонента.