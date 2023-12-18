«Турнир претендентов-2024 выиграет кто-то из матерых волков: Непомнящий, Каруана или Гири». Интервью Евгения Найера

Тренер женской сборной России — о главном событии следующего года, ЧМ-2023 в Самарканде и крутости «Большой швейцарки».

Декабрь всегда был очень насыщенным шахматным месяцем. А учитывая новые правила, когда последняя путевка на турнир претендентов достанется шахматисту, который покажет лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году (не только в классике), борьба между несколькими гроссмейстерами обострилась до предела. О последних событиях и предстоящем чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде корреспондент «СЭ» пообщался с чемпионом Европы, тренером женской сборной Евгением Найером.

«Большая швейцарка» — это наш Уимблдон

— Кто из наших девушек имеет наибольшие шансы добраться до медалей в Самарканде?

— Традиционно очень хорошо в быстром контроле играет Екатерина Лагно. Она уже трижды выигрывала титул чемпионки мира по блицу, поэтому никто не удивится, если Катя сделает это в четвертый раз. У Александры Горячкиной практически нет выдающихся результатов в быстрые шахматы и блиц (выиграла бронзу на ЧМ-2018 по рапиду). Но, мне кажется, если ты хорошо играешь в классику, находишься в отличной форме, что в ее случае бесспорно, — ты априори одна из фавориток турнира. В прошлом году Полина Шувалова долго лидировала в блицтурнире. Она молодая, сильная, мотивированная. Наверное, это главное трио наших надежд. Однако многие девочки могут выстрелить.

— В том числе новая чемпионка России Баира Кованова?

— Бая — большой молодец. У нас как раз начались сборы национальной команды. Кованова приехала на них как чемпионка России. Рад поближе с ней познакомиться. Считаю, что в Петербурге она добилась выдающегося достижения, выиграв золото, будучи девятой по рейтингу. Не припомню такого случая. Необязательно, что всегда выигрывает ЭЛО-фаворит, но кто-то из первой тройки, четверки.

На «Большой швейцарке» — 2023 отлично сыграла Лея Гарифуллина. До последнего тура она сохраняла шансы на попадание в топ-2, но в заключительной партии у Леи получилась короткая ничья. Что тут скажешь? Пятое место перед турниром смотрелось успехом. В этом проблема «Большой швейцарки». Там, по сути, всего два победителя. Надо попадать в двойку, никак иначе.

В суперфинале, кроме чемпионки, понравилось, как играла Ольга Баделько. Она лидировала, выиграв пять партий подряд. Смотрелась довольно мощно, но неудачное начало, смазанная концовка — и в итоге только четвертое место.

— Баделько способна стать заменой Александре Костенюк в сборной?

— Сама Оля в интервью смеялась над этими сравнениями. Я, разумеется, не буду смеяться, но вскользь замечу, что Саша Костенюк — лучшая шахматистка мира за последние 10-15 лет по результатам в командных турнирах. Заменить ее вряд ли возможно. Но влиться в сборную России, когда она начнет играть, и быть ее важным звеном Баделько вполне по силам.

— Вы упомянули «Большую швейцарку» — 2023, где вы также показали отличный результат. Долго были в топе, закончили в топ-30. Как ощущения?

— Сильный турнир. Я играл хорошо, но даже этого недостаточно для по-настоящему высокого места. Вот Андрей Есипенко играл на каком-то космическом уровне и имел шансы отобраться на турнир претендентов. Выдающийся турнир для Андрея, несмотря на поражения в последнем туре от Аниша Гири. В этой связи показателен пример Влада Артемьева. Он разрывал на суперфинале-2023, сейчас опять выигрывает один турнир за другим. То есть Артемьев явно в бешеной форме, но на «Большой швейцарке» это не помогло.

— Можно сказать, что на острове Мэн был главный шахматный турнир года?

— Да, это наш Уимблдон.

— Какой формат ближе лично вам: круговой турнир, «швейцарка» или нокаут-система?

— Не круговик, однозначно. На мой взгляд, это достаточно скучный формат. Что интереснее — «Большая швейцарка» или нокаут? Все-таки выберу «швейцарку». Это только классические партии, минимальное количество ничьих. В круговике ничья — это хороший результат. Ты заработал пол-очка. В «швейцарке», когда ты играешь вничью, то теряешь примерно четверть очка. Разница существенная.

Арджун Эригайси. Фото Global Look Press

Из молодых мне импонирует Эригайси

— У вас получалось попадать в топ-10 на ЧМ по рапиду и блицу?

— Нет. Это тоже тяжелый турнир, играют все лучшие. Как-то не складывалось, но не теряю надежды сыграть хорошо в этом году.

— Магнус Карлсен в прошлом году сделал золотой дубль...

— Да, причем уже в третий раз в своей карьере.

— Уникальный талант...

— Не зря говорят, что Магнус — лучший шахматист в истории. Наряду с Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом. — Прим. «СЭ») или даже выше. Хотя, наверное, если во времена Каспарова эти турниры также проходили каждый год, то он тоже мог получить 15 титулов по рапиду и блицу. Я не исключаю такого. На мой взгляд, это шахматисты примерно одного калибра.

— Магнус еще долго будет на вершине?

— Сейчас интересно наблюдать, как он будет играть с молодыми. Обычно даже великие чемпионы обыгрывают своих сверстников, обыгрывают тех, кто слегка помоложе их, но следующее поколение обычно их тормозит. Сейчас Магнусу явно противостоит новое поколение. Гроссмейстеры младше норвежца на 12 лет и больше. А в шахматах цифра 12 — магическая (разница в возрасте между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, Каспаровым и Владимиром Крамником составляет 12 лет. — Прим. «СЭ»). Пока Карлсен более-менее удачно им противостоит.

— Кто вам больше всего импонирует из нового поколения?

— Пожалуй, назову Арджуна Эригайси. Меня впечатлили его партии в этом году. Я не говорю, что он станет следующим чемпионом мира, но за его игрой мне наиболее интересно следить.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

В турнире претенденток-2024 нет явного фаворита, состав очень сильный

— Как вам система отбора на турнир претендентов-2024?

— Довольно интересная формула, на мой взгляд. По крайней мере, давно не было такого, что все решается в последние дни календарного года. В принципе шахматам не хватало динамизма, и подобные нововведения добавляют интереса. Circuit лучше wild card? Это несравнимо, тут даже вопросов нет. В турнир претендентов не нужны специальные приглашения. Когда это обычный круговой турнир — вопросов нет. Когда же это розыгрыш цикла на первенство мира, люди должны отбираться по спортивному принципу.

— Мужской и женский турниры претендентов пройдут в одно время в Торонто. Это плюс для женщин? К ним будет больше внимания?

— Трудно сказать, как это будет. К мужскому турниру объективно всегда больше внимания. При этом женский турнир претендентов-2024 очень интригующий по составу. Наши сильные девушки, новая молодая звезда из Индии Вайшали, китаянка Лэй Тинцзе, выигравшая прошлый претендентский турнир по нокаут-системе.

Борьба будет серьезная. Явной фаворитки нет.

— А у мужчин?

— Каруана в сумасшедшей форме в этом году. Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд. У Яна будет сумасшедшая уверенность, заряженность на этот турнир. Не верю, что Прагнанандха, которому 18 лет, будет реально бороться за победу. Или тот же Гукеш, если все-таки отберется. Им пока рано соперничать с такими опытными оппонентами. Поэтому думаю, что выиграет кто-то из матерых волков. А кто это будет, большой вопрос. Ян в третий раз подряд, Каруана шесть лет спустя или Гири, если сейчас отберется.

— И напоследок: главное событие года в российских шахматах?

— Победа Александры Горячкиной на Кубке мира. У мужчин аналогичных достижений не было.