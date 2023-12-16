«Глобально игра на большие деньги онлайн обречена. Надо спасать «живые» шахматы». Мнение Томашевского

Чемпион Европы, двукратный чемпион России поддержал расследование Крамника и высказался о критериях отбора на турнир претендентов-2024.

В эти дни в Москве проходит международный турнир «Шахматные звезды 3.0». По сравнению с январским стартом состав участников несколько изменился. Вместо Бибисары Асабуевой и Санана Сюгирова в нем сыграют чемпионы Европы Эрнесто Инаркиев и Евгений Томашевский. С последним «СЭ» подробно пообщался на церемонии открытия. В частности, наш титулованный гроссмейстер рассказал, что постепенно переходит на тренерскую работу. А один из его учеников — 18-летний гроссмейстер из Азербайджана Айдын Сулейманлы — добился большого прогресса в этом году.

Фаворитом назову Артемьева

— Быстро дали согласие на участие в «Шахматных звездах 3.0»?

— Да. Все-таки это не только шахматное событие, но и встреча старых добрых друзей. С другой стороны, уверен, что это не будет мешать соперничеству. Любителей шахмат ждет много ярких партий, что и доказал первый игровой день. Мне нравится атмосфера этого турнира, влился в нее с удовольствием.

— Еще это хорошая возможность проверить свои силы перед чемпионатом по быстрым шахматам и блицу-2023?

— Я поеду в Самарканд, но не думаю, что такой хороший турнир стоит рассматривать как разминку. Конечно, ЧМ — это больше спортивная история. Тут чуть больше акцент на общении, но тем не менее все играют с полной выкладкой.

— Кого можно назвать фаворитом?

— Выделю Артемьева. Влад в последнее время выигрывает все турниры, в которых принимает участие, за исключением Grand Swiss-2023. В быстрые шахматы он очень силен. Ну и, конечно, когда в турнире участвуют Грищук, Карякин и Раджабов, мы не можем не причислять их к фаворитам. Любой из них может выиграть, и никто не удивится.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Расследование Крамника пойдет на пользу нашему виду спорта

— Расследование Крамника о выявлении онлайн-читеров, пожалуй, самая горячая тема в шахматах прямо сейчас. Что вы об этом думаете?

— Проблема читерства очень серьезная. Поэтому важно привлекать к этому максимальное внимание. Понятно, что можно спорить конкретно о цифрах, конкретно о людях, конкретно о методах... Но то, что в целом Владимир Борисович взял на себя такую большую ответственность, пойдет на пользу нашему виду спорта. Если это не спасет онлайн-шахматы, то, возможно, поможет защитить «живые» шахматы. Это тоже большое дело.

— Про Крамника говорят, что он въедливый и дотошный человек. Если взялся за дело, то доведет его до конца?

— Я неплохо знаю его лично. Когда Владимир Борисович за что-то берется, то обычно делает это с большим интересом, с выкладкой на 100%. Многое будет зависеть от того, получит ли он поддержку шахматного сообщества в этом вопросе или нет. Пока ситуация «затухла», но я не думаю, что это конец.

— Вам не кажется странным, что не так много гроссмейстеров высказали публичную поддержку 14-му чемпиону мира?

— Тут проблема заключается в том, что говорить об этом сравнительно без опасений могут только самые авторитетные люди. Особенно на первых порах. Остальным делать это без доказательств довольно сложно, да и опасность быть неуслышанным сильно возрастает. Хотя, повторюсь, проблема глобальная, и это все понимают.

- Непомнящий говорил, что Крамник неудачно начал разгонять эту историю кейсом с участием Ханса Ниманна. Как думаете?

— Шахматы очень конкретный мир. Всех интересуют фамилии. Как в популярном выражении «имена, пароли, явки». А всю конкретику в таких вопросах трудно доказать. Обвинения легко отбиваются. Возможно, поэтому доводы и приведенные цифры Крамником воспринимаются не так серьезно. Но очевидно, что необходимо вводить больше античитерских мер.

— Генеральный директор ФИДЕ Эмил Сутовский недавно отметил, что читерство в офлайн тоже существует и вызывает большие опасения.

—Честно, я скептично настроен по отношению к онлайн-шахматам. Не верю, что онлайн-турниры на большие деньги в принципе можно защитить. Пока люди играют элитные рапиды, так как на высоком уровне все относительно друг другу доверяют. Еще это хороший заработок. Но глобально игра на большие деньги онлайн обречена. По крайней мере в таком виде, в котором она существует сейчас. Это прекрасный способ потренироваться, наиграть дебюты, поиграть с человеком, которому ты доверяешь. Но я не могу представить, как можно обезопасить игру от мошенников, когда на кону большие деньги. Они постоянно будут находить новые способы, чтобы жульничать.

А вот офлайн надо спасать и выручать. Если вся эта ситуация будет дополнительным мостиком к усилению античитерских мер в «живых» турнирах, это будет замечательно. В этом огромная ценность того, что делает Крамник.

— На турнире в Загребе, который уверенно выиграл Ниманн (набрав 8 очков из 9), не было даже металлоискателей.

— Это недопустимо в наше время. Опять же, если мы хотим существовать как профессиональный спорт, а мы этого хотим, то, безусловно, эту проблему надо признавать и максимально с ней бороться. В большом спорте должны быть процедуры, факты, 100-процентная уверенность, а не только доверие.

Леньер Домингес. Фото Global Look Press

У победителя турнира претендентов-2024 будут высокие шансы на корону

— Если вернуться к чемпионату мира по быстрым шахматам, то вы ставите перед собой задачу, например, быть в топ-10?

— В свое время я попадал в топ-10 на ЧМ по быстрым шахматам. То есть это не какая-то невыполнимая миссия, но чтобы у меня возникли такие шансы, нужно много совпадений. К тому же я уже не в том возрасте, чтобы ставить такие цели. В большой степени уже переквалифицировался на тренерскую работу. Как минимум наполовину.

— Могли бы назвать, с кем сейчас работаете?

— В числе прочих занимаюсь с Айдыном Сулейманлы. Недавно он очень неплохо сыграл на Мемориале Гашимова. Выиграл рапид часть и поделил общие четвертое-пятое места в очень сильном турнире. Если Айдын сыграет лучше меня на ЧМ в Самарканде, то я совершенно не расстроюсь.

— В свое время ведь вы помогали многим ведущим шахматистам готовиться к крупным турнирам, включая Крамника.

— Да, был в команде Владимира Борисовича на турнире претендентов-2018 в Берлине. К сожалению, поработал с ним меньше, чем хотелось бы. Вскоре после этого он завершил активную карьеру. Однако я получил колоссальный опыт. Крамник — глыба. Само общение с ним невероятно интересно.

— Турнир претендентов в столице Германии был ярок на события...

— Фантастический. Один из самых интересных турниров претендентов. Может быть интереснее только пресловутый Лондон 2013 года. Там, кстати, я помогал Борису Гельфанду. Так что оба супертурнира посмотрел изнутри.

Что касается результатов Крамника в Берлине, то у него были американские горки. Начал с 2,5 очка из 3, затем потерпел три поражения в пяти следующих турах. В итоге закончил пятым, но мог быть гораздо выше.

— Кого считаете фаворитом турнира претендентов-2024?

— Пока неуместно называть фаворитов, все-таки состав еще не определен. Сейчас интересно наблюдать за Леньером Домингесом. Он решает сверхзадачу не понизить свой рейтинг в оставшихся турнирах года, чтобы попасть в турнир претендентов.

Когда определится вся восьмерка, то можно будет более конкретно поговорить о шансах. Но что будет интересно, в этом нет сомнений. А учитывая, что сейчас чемпион мира Дин Лижэнь играет крайне мало, можно сделать вывод, что у победителя турнира претендентов будут высокие шансы на шахматную корону. Это уже не отбираться на матч к Магнусу.

— То есть может быть еще более эпичная битва, чем в Лондоне-2013 или Берлине-2018?

— Чтобы встать в один ряд с теми турнирами, мало только интригующего состава. Важно, чтобы все подошли к старту в достойной шахматной форме и партии удавались.

Евгений Томашевский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нонсенс, когда место в турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду, блицу и даже шахматам Фишера

— Вы затронули тему отбора. Насколько адекватна ситуация, когда Анишу Гири выгоднее проигрывать Непомнящему в последнем туре турнира в Сент-Луисе, чтобы повысить свои шансы на попадание в турнир претендентов по ФИДЕ Circuit?

— Важно, что ФИДЕ предпринимает большие усилия по этому поводу, ищет обратную связь, опрашивает игроков. Обесценивать их работу не стоит. Они стараются придумать что-то интересное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мне лично — не очень. Считаю, что неправильно, когда место в классическом турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду, блицу и даже шахматам Фишера. Это нонсенс, все остальное обсуждаемо.

— Wild card хуже, чем Circuit?

— Точно хуже. Circuit — интересная штука, которую еще можно усовершенствовать.

— У вас есть идеальная схема отбора на турнир претендентов?

— Мне кажется, что надо разыгрывать шесть мест непосредственно на турнирах (сейчас — пять: призеры Кубка мира и финалисты «Большой швейцарки». — Прим. «СЭ»). Одно место оставить за проигравшим в матче на первенство мира. Все-таки этот человек прошел долгий путь. И одно место — по среднему рейтингу. Не говорю, что это идеальная схема. Сколько людей, столько и мнений. Нужно находить компромисс. Идеальный баланс будет где-то на стыке.

— С 1 января ФИДЕ вводит новый минимальный рейтинг: 1400 вместо 1000. Это остановит дефляцию рейтинга?

— Может повлиять. Сейчас идет мощнейшая дефляция, и если ничего не менять, то она будет только усиливаться. Сейчас трудно по заказу выиграть у более слабых игроков. Да и не только по заказу. В принципе с развитием технологий многие люди научились сильно играть шахматы, и рейтинг не успевает за их успехами. А поскольку у всех он заниженный, они играют друг с другом и просто не успевают его повысить. В ФИДЕ приняли меры. Как они помогут, это выяснится через два-три года. Не раньше.

Евгений Томашевский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Последний раз мы разговаривали с вами полгода назад, и вы отметили, что верите в молодых российских игроков. С тех пор Арсений Нестеров стал вторым на ЧМ до 20 лет, Алексей Гребнев выиграл ЧМ до 18 лет. У этих ребят большие перспективы?

— За годы в шахматах я понял, что игроки развиваются волнообразно. Редко бывает, что кто-то идет ровной линией наверх. Как Магнус или Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). Такие люди рождаются раз в несколько десятков лет. Даже у Яна [Непомнящего] было много взлетов и падений, прежде чем он добрался до своего сегодняшнего уровня. Это наталкивает на мысль, что все таланты могут рассчитывать на высокие достижения. Все будет зависеть от того, как ребята будут продолжать работать. Большой плюс, что ФШР делает много для поддержки молодых шахматистов, заключая с ними десятилетние контракты. Будем надеяться, что эти усилия дадут свои плоды.

— Деньги действительно важны в шахматах? Тот же Хикару Накамура снова вышел в элиту мировых шахмат после того, как стал много зарабатывать на своих стримах.

— Деньги имеют большое значение. Это справедливо не только для шахмат. Помню, лет 15 назад, когда я был молодым шахматистом, были дискуссии на эту тему. Влияют ли условия на подготовку. Конечно, влияют. У кого-то есть спонсорские контракты и возможность работать с лучшими тренерами. Кто-то занимается самостоятельно. Поэтому чем больше будет принято мер по поддержке, тем выше шансы у ребят добраться до тех высот, которых мы им желаем.

— У вас была поддержка в свое время?

— У меня другая история. Мне помогал мой вуз. Я учился в Саратовском социально-экономическом университете, команда которого два раза брала шахматный еврокубок. Большинство моих поездок на турниры состоялось благодаря университету и его ректору Владимиру Александровичу Динесу. Без этой серьезной поддержки я бы не добрался до тех высот, до каких добрался. Это объективно.

— Еще вы один из немногих наших топовых гроссмейстеров, кто остался жить в родном городе.

— Да, но сейчас провожу не так много времени в Саратове. Чаще бываю по работе и на турнирах в Баку и Москве, но, безусловно, Саратов — мой родной город, с которым я всегда буду связан. Для меня это не пустой звук.