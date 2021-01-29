Есипенко победил Карлсена и идет вторым в Вейк-ан-Зее

В Голландии продолжается супертурнир Tata Steel Masters.

Россиянин Андрей Есипенко — одно из открытий супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. 18-летний гроссмейстер в 10-м туре белым цветом переиграл Давида Антона, в миттельшпиле осуществив прорыв на ферзевом фланге, после которого позиция черных постепенно развалилась. Текущий рейтинг россиянина пробил отметку 2700. Аниш Гири обыграл Радослава Войташека и стал единоличным лидером турнирной таблицы. Максим Вашье-Лаграв одержал свою первую победу в турнире, выиграв у Александра Донченко. Партии Каруана — Карлсен, Гранделиус — Фируджа, Дуда — Ван Форест и Харикришна — Тари закончились вничью.

Сенсация грянула в восьмом туре. Есипенко, играя свою первую партию в «классику» против чемпиона мира Магнуса Карлсена, избрал наиболее принципиальное продолжение белыми в варианте Найдорфа сицилианской защиты, а в миттельшпиле провел типовую жертву фигуры на поле b5. Вскоре норвежцу пришлось вернуть материал, однако положение белых было уже подавляющим. Точной и уверенной игрой Есипенко добился победы.

В интервью после партии Андрей назвал этот день одним из лучших в своей жизни. «Перед игрой я планировал действовать солидно, однако дебютный выбор противника привел к этой острой позиции. Вероятно, он хотел обыграть меня в этом варианте. Думаю, что в партии я действовал логично, пойдя на наиболее агрессивное продолжение с 8. g4 и 9. g5», — рассказал россиянин.

— Наш молодой и талантливый шахматист, выпускник «Сириуса», сумел одержать победу в классических шахматах над действующим чемпионом мира — это вызывает только гордость. Победа говорит о подготовке, высоком уровне и потенциале нашего шахматиста. Желаем ему еще больших успехов и прогресса. В прошлом году выпускник «Сириуса» был в составе сборной, завоевавшей золотые медали шахматной олимпиады, теперь — обыгран чемпион мира Карлсен. Это подчеркивает уровень учебного заведения, — прокомментировал ТАСС победу Есипенко президент ФШР Андрей Филатов.

Этери Кублашвили

Положение после 10-го тура. 1. Аниш Гири — 7, 2-4. Андрей Есипенко, Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа — по 6,5, 5. Йорден ван Форест — 6, 6. Магнус Карлсен — 5,5, 7-8. Пентала Харикришна, Нильс Гранделиус — по 5, 9-11. Арьян Тари, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4, 12-13. Радослав Войташек, Давид Антон — по 3,5, 14. Александр Донченко — 3.

Пары 11-го тура. Войташек — Вашье-Лаграв, Карлсен — Гири, Фируджа — Каруана, Антон — Гранделиус, Тари — Есипенко, ван Форест — Харикришна, Донченко — Дуда.

Партия Есипенко — Карлсен. 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cd4 4. Nd4 Nf65. Nc3 a6 6. Be2 e6 7. Be3 Be7 8. g4 b59. g5 Nfd7 10. a3 Bg5 11. Qd2 Be312. Qe3 Qh4 13. Rg1 g6 14. O-O-O Qe7 15. f4 Bb7 16. Kb1 Nc6 17. Ncb5 ab518. Nc6 Bc6 19. Qc3 O-O 20. Qc6 d521. ed5 Rfc8 22. d6 Qd8 23. Qb5 Rcb824. Qc4 Ra3 25. Qc7 Qe8 26. Rg5 Ra4 27. Ra5 Rab4 28. b3 R4b7 29. Qc3 Qd830. Bf3 Rb4 31. Qc7 Qf6 32. Ra8 Ra833. Ba8 Qf5 34. Kb2 Rb5 35. Qd7 Rc536. Rc1 Qf4 37. Qe8 Kg7 38. d7