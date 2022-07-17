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Сегодня, 17:24

Жуков выразил надежду, что Дворкович сохранит пост главы ФИДЕ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков отметил, что считает Аркадия Дворковича фаворитом на выборах главы ФИДЕ.

«Надеюсь, что Дворкович сохранит свой пост, — сказал Жуков. — И наш человек продолжит возглавлять международную шахматную федерацию».

Выборы пройдут 7 августа в индийском Ченнаи.

Дворкович занимает этот пост с 2018 года. На прошлых выборах в Батуми россиянину противостояли многолетний вице-президент Международной шахматной федерации грек Георгиос Макропулос и титулованный британский гроссмейстер Найджел Шорт.

На этот раз имена конкурентов гораздо скромнее: украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

Александр Жуков
Аркадий Дворкович
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