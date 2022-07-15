Рязанцев предпочел бы посмотреть чемпионский матч между Непомнящим и Карлсеном

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев заявил, что хотел бы посмотреть чемпионский матч между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Если будет играть Магнус, на мой взгляд, это будет гораздо интереснее. Можно будет посмотреть, как Ян использует свою вторую попытку. Он блестяще выиграл турнир претендентов, а предыдущий матч дал ему много пищи для размышлений и именно матчевого опыта, которого у него не было раньше. Я уверен, что этот опыт будет полезен. Если вдруг так случится, что Карлсен все-таки откажется, то это будет другой соперник, совсем иная игра. Но Дин Лижэнь — также один из лучших шахматистов мира, и это тоже будет интересный, сложный матч», — заявил Рязанцев RT.

Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.

Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.