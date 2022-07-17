Жуков считает, что Карлсен сыграет против Непомнящего в матче за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков выразил мнение, что 16-й чемпион мира Магнус Карлсен проведет свою пятую защиту титула в матче с Яном Непомнящим.

«Не думаю, что Магнус просто так откажется от титула, — отметил Жуков. — Матч с Непомнящим, скорее всего, состоится».

Ранее в ФИДЕ заявили, что Карлсен даст ответ до 20 июля. В 2021 году гроссмейстеры уже встречались в матче за звание чемпиона мира, который досрочно выиграл Карлсен.