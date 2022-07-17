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Жуков считает, что Карлсен сыграет против Непомнящего в матче за шахматную корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков выразил мнение, что 16-й чемпион мира Магнус Карлсен проведет свою пятую защиту титула в матче с Яном Непомнящим.

«Не думаю, что Магнус просто так откажется от титула, — отметил Жуков. — Матч с Непомнящим, скорее всего, состоится».

Ранее в ФИДЕ заявили, что Карлсен даст ответ до 20 июля. В 2021 году гроссмейстеры уже встречались в матче за звание чемпиона мира, который досрочно выиграл Карлсен.

Александр Жуков
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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