Женская сборная России в седьмой раз выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Женская сборная России по шахматам обыграла команду Украины в матче восьмого тура командного чемпионата Европы.

В предпоследнем туре Россия победила Украину — 3-1. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Сборная России одержала победы во всех восьми своих матчах на турнире.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем.