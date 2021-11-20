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Женская сборная России в седьмой раз выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

23:00
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Женская сборная России по шахматам обыграла команду Украины в матче восьмого тура командного чемпионата Европы.

В предпоследнем туре Россия победила Украину — 3-1. Победы в своих партиях одержали Екатерина Лагно и Алина Кашлинская, вничью сыграли Александра Горячкина и Полина Шувалова.

Сборная России одержала победы во всех восьми своих матчах на турнире.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем.

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Иван Шитик все материалы автора
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