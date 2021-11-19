Женская сборная России победила Азербайджан на чемпионате Европы

Женская сборная России победила Азербайджан в матче седьмого тура командного чемпионата Европы по шахматам. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиянок.

Валентина Гунина обыграла черными фигурами Ульвию Фаталиеву, Полина Шувалова победила белыми фигурами Говхар Бейдуллаеву. Партии Александры Горячкиной с Гюнай Мамедзаде и Екатерины Лагно с Ханым Баладжаевой завершились вничью.