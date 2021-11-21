Российские шахматисты заняли шестое место на командном чемпионате Европы

Сборная России по шахматам победила англичан в заключительном, девятом туре командного чемпионата Европы. Соревнования проходили в Словении. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян.

Андрей Есипенко черными фигурами обыграл Рави Харию. Вничью завершились партии между Александром Грищуком и Майклом Адамсом, Владиславом Артемьевым и Давидом Хауэллом, Даниилом Дубовым и Люком Макшейном.

По итогам девяти туров сборная России заняла шестое место в таблице, набрав 12 очков. Чемпионами стали шахматисты из Украины (14 очков), второе место заняли французы, уступив украинцам по дополнительным показателям (14 очков), третье — поляки (13 очков).