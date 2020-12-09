Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2022 году в России, в 2021 году турнир не состоится, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии, планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году — Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за переноса Олимпийских игр в Токио, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.