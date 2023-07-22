Вице-президент ФШР Смагин отрицательно оценил решение Непомнящего не выступать за Россию

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал заявление Яна Непомнящего о нежелании выступать за сборную России.

«Трудно сказать, с чем связано его заявление. Он человек очень эмоциональный. не понимаю для чего он сделал эти заявления, тем более что соревнований с участием нашей сборной пока не просматривается», — приводит слова Смагина РБК Спорт.

Непомнящий заявил, что не не планирует менять спортивное гражданство, но и не хочет выступать за сборную России. Он также сказал, что переход Федерации шахмат в Азию является пиар-ходом. Гроссмейстер отметил, что ФИДЕ пошла навстречу игрокам, упростив процедуру смены гражданства.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ранее сообщалось, что Непомнящий станет участником Кубка мира. Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.