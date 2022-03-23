Смагин: «Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но все они заканчивались провалом»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин отреагировал на желание российского гроссмейстера Сергея Карякина создавать свою шахматную организацию как альтернативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Время сейчас не самое спокойное для принятия каких-либо сложных решений, — приводит слова Смагина «Газета.Ru». — Как идея она может быть и правильная, потому что в последнее время, судя по действиям в адрес Карякина, ФИДЕ пошел на раскол. Фактическое исключение из цикла чемпионата мира — это нонсенс и прецедент, который на 100% будет иметь за собой какие-либо последствия. Будут ли это последствия, связанные с созданием новой организации, сказать пока трудно. Попытки создать альтернативу ФИДЕ появлялись и раньше, но в общем-то все они заканчивались провалом».

Он считает, что стоит говорить о создании организации более узкого профиля, которая бы удовлетворяла интересы в первую очередь профессиональных игроков.

«Для тех, кому шахматы приносят основные доходы. Мне кажется, перспектив у такой идеи значительно больше, чем у создания альтернативы ФИДЕ. Она все же представляет собой весь шахматный мир, сделать такую громоздкую и сложную структуру будет очень тяжело. Новая структура может стать похожей на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР). Что-то похожее 40 лет назад хотел сделать Бобби Фишер — такая идея пришла ему во время матча СССР — сборная мира», — сказал Смагин.

По его мнению, в текущей экономической ситуации создание такой профессиональной ассоциации шахматистов выглядит более реализуемой задумкой.

«Такой организации в настоящий момент не существует. Конечно, ее создание потянет за собой разные проблемы с ФИДЕ, но это уже другой разговор», — сказал он.

Напомним, комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода.