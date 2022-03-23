Шахматист Карякин не исключил, что обжалует свое отстранение от участия в международных турнирах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не исключил, что обжалует свое отстранение от участия в турнирах под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE).

«У меня есть 21 день, чтобы подать жалобу. Это буду делать не я, а юристы, но все эти суды и апелляции, как показывает практика, работают против россиян. Но мы продолжим бороться до конца, если есть шанс побороться за попадание на первенство мира, то я попробую.

В комиссии по этике сидели три иностранца, три представителя Запада, о которых никто никогда не слышал. Кто они — тайна, покрытая мраком. Шахматисты о них никогда не слышали и никогда не услышат после. Поскольку это западные люди и идет информационная война, я знал, что это произойдет. Я считал, что шахматы — это оазис, что в них нет политики, но оказалось иначе», — приводит ТАСС слова Карякина.

Напомним, Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.