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Сегодня, 16:14

Карякин заявил, что Дворковичу стоило подать в отставку с поста президента ФИДЕ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о президенте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Сейчас он решил идти по западному пути, который предполагает, что для россиян не должно быть никаких привилегий. Думаю, там смысл довольно простой — в противном случае его просто отстранили бы на следующем заседании конгресса FIDE, — сказал Карякин. — Он решил поступить так, за это я его не могу судить. Но я бы так не поступил: лучше подать в отставку, чем идти против своих спортсменов, и время нас рассудит», — приводит слова Карякина ТАСС.

21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/14157195
Аркадий Дворкович
Сергей Карякин (шахматы)
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