Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 8 тура
Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым на турнире претендентов по шахматам 13 апреля
Восьмой тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится в субботу, 13 апреля. Игры проходят в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана. Публикуем полное расписание восьмого игрового дня. Начало всех игр — в 21.30 по московскому времени.
Турнир претендентов по шахматам 2024: 8-й тур
13 апреля, суббота
Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США)
Ян Непомнящий (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Иран)
Видит Гуджрати (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)
Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.
Гроссмейстеры из России выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.
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