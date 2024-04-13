Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 8 тура

Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым на турнире претендентов по шахматам 13 апреля

Восьмой тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится в субботу, 13 апреля. Игры проходят в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана. Публикуем полное расписание восьмого игрового дня. Начало всех игр — в 21.30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: 8-й тур

13 апреля, суббота

Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США)

Ян Непомнящий (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Иран)

Видит Гуджрати (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.

Гроссмейстеры из России выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.