Путин наградил президента Федерации шахмат России Филатова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, говорится на официальном портале правовой информации.

Филатов награжден за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения. Также орденом «Знак Почета» награждена чемпионка мира 2023 года по блицу Валентина Гунина, орденом Дружбы — старший тренер сборной России Сергей Рублевский и главный тренер Сергей Яновский.