Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на турнире претендентов-2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана в восьмом туре турнира претендентов-2024.

33-летний россиянин набрал пять очков и продолжает лидировать в турнире.

В следующем туре Непомнящий встретится с французом Алирезой Фируджа.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.