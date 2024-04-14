Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии на турнире претендентов-2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана в восьмом туре турнира претендентов-2024.
33-летний россиянин набрал пять очков и продолжает лидировать в турнире.
В следующем туре Непомнящий встретится с французом Алирезой Фируджа.
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.
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