Томашевский объяснил, насколько важна финансовая поддержка шахматистов

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский рассказал, что чем больше будет принято мер по финансовой поддержке молодых шахматистов, тем выше у них будут шансы добраться до больших побед.

— Последний раз мы разговаривали с вами полгода назад, и вы отметили, что верите в молодых российских игроков. С тех пор Арсений Нестеров стал вторым на ЧМ до 20 лет, Алексей Гребнев выиграл ЧМ до 18 лет. У этих ребят большие перспективы?

— За годы в шахматах я понял, что игроки развиваются волнообразно. Редко бывает, что кто-то идет ровной линией наверх. Как Магнус или Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). Такие люди рождаются раз в несколько десятков лет. Даже у Яна [Непомнящего] было много взлетов и падений, прежде чем он добрался до своего сегодняшнего уровня. Это наталкивает на мысль, что все таланты могут рассчитывать на высокие достижения. Все будет зависеть от того, как ребята будут продолжать работать. Большой плюс, что ФШР делает много для поддержки молодых шахматистов, заключая с ними десятилетние контракты. Будем надеяться, что эти усилия дадут свои плоды.

— Деньги действительно важны в шахматах? Тот же Хикару Накамура снова вышел в элиту мировых шахмат после того, как стал много зарабатывать на своих стримах.

— Деньги имеют большое значение. Это справедливо не только для шахмат. Помню, лет 15 назад, когда я был молодым шахматистом, были дискуссии на эту тему. Влияют ли условия на подготовку. Конечно, влияют. У кого-то есть спонсорские контракты и возможность работать с лучшими тренерами. Кто-то занимается самостоятельно. Поэтому чем больше будет принято мер по поддержке, тем выше шансы у ребят добраться до тех высот, которых мы им желаем.

— У вас была поддержка в свое время?

— У меня другая история. Мне помогал мой вуз. Я учился в Саратовском социально-экономическом университете, команда которого два раза брала шахматный еврокубок. Большинство моих поездок на турниры состоялось благодаря университету и его ректору Владимиру Александровичу Динесу. Без этой серьезной поддержки я бы не добрался до тех высот, до каких добрался. Это объективно.