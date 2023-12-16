Томашевский не понимает, почему место в турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду и блицу

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский назвал идеальную схему отбора на турнир претендентов.

— Вы затронули тему отбора. Насколько адекватна ситуация, когда Анишу Гири выгоднее проигрывать Непомнящему в последнем туре турнира в Сент-Луисе, чтобы повысить свои шансы на попадание в турнир претендентов по ФИДЕ Circuit?

— Важно, что ФИДЕ предпринимает большие усилия по этому поводу, ищет обратную связь, опрашивает игроков. Обесценивать их работу не стоит. Они стараются придумать что-то интересное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мне лично — не очень. Считаю, что неправильно, когда место в классическом турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду, блицу и даже шахматам Фишера. Это нонсенс, все остальное обсуждаемо.

— Wild card хуже, чем Circuit?

— Точно хуже. Circuit — интересная штука, которую еще можно усовершенствовать.

— У вас есть идеальная схема отбора на турнир претендентов?

— Мне кажется, что надо разыгрывать шесть мест непосредственно на турнирах (сейчас — пять: призеры Кубка мира и финалисты «Большой швейцарки». — Прим. «СЭ»). Одно место оставить за проигравшим в матче на первенство мира. Все-таки этот человек прошел долгий путь. И одно место — по среднему рейтингу. Не говорю, что это идеальная схема. Сколько людей, столько и мнений. Нужно находить компромисс. Идеальный баланс будет где-то на стыке.

Турнир претендентов-2024 будет проходить со 2 по 25 апреля в канадском Торонто. Пока на турнир претендентов отобрались Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Ниджат Абасов, Видит Гуджрати и Хикару Накамура.