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Сегодня, 21:32

Свидлер стал победителем шахматного турнира в Швеции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Петр Свидлер выиграл шахматный турнир Tepe Sigeman & Co, проходивший в Мальме (Швеция).

46-летний россиянин набрал 4,5 очка.

Следом за Свидлером расположились Нильс Гранделиус (Швеция), Гукеш Доммараджу (Индия) и Абхиманью Мишра (США) — по 4 очка. Пятым стал Йорден Ван Форест (Нидерланды) — 3,5, шестым — Арджун Эригайси (Индия) — 3, седьмое-восьмое места поделили Борис Гельфанд (Израиль) и Винсент Каймер (Германия) — по 2,5.

Шахматы
Петр Свидлер
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