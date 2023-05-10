Свидлер стал победителем шахматного турнира в Швеции

Российский гроссмейстер Петр Свидлер выиграл шахматный турнир Tepe Sigeman & Co, проходивший в Мальме (Швеция).

46-летний россиянин набрал 4,5 очка.

Следом за Свидлером расположились Нильс Гранделиус (Швеция), Гукеш Доммараджу (Индия) и Абхиманью Мишра (США) — по 4 очка. Пятым стал Йорден Ван Форест (Нидерланды) — 3,5, шестым — Арджун Эригайси (Индия) — 3, седьмое-восьмое места поделили Борис Гельфанд (Израиль) и Винсент Каймер (Германия) — по 2,5.