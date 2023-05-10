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Свидлер о победе в Мальме: «Ожидал, скорее, прямо противоположного результата»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Петр Свидлер прокомментировал свою победу на престижном турнире Tepe Sigeman & Co в шведском Мальме. Обладатель Кубка мира-2011 набрал 4,5 из 7.

«Очень рад (и удивлен) своей победе, — отметил «СЭ» Свидлер. —Я не играл в классику больше полутора лет, поэтому ожидал, скорее, прямо противоположного результата. Мне повезло на старте выиграть плохую позицию у Бориса Гельфанда, но после этого игрой, скорее, доволен. Получилось даже сыграть несколько интересных партий с молодежью».

Следом за Свидлером расположились Нильс Гранделиус (Швеция), Гукеш Доммараджу (Индия) и Абхиманью Мишра (США) — по 4 очка. Пятым стал Йорден Ван Форест (Нидерланды) — 3,5, шестым — Арджун Эригайси (Индия) — 3, седьмое-восьмое места поделили Борис Гельфанд (Израиль) и Винсент Каймер (Германия) — по 2,5.

Шахматы
Петр Свидлер
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