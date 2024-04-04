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Сегодня, 14:04

Шипов считает странной спортивную судьбу Яна Непомнящего

Виктория Кравченко
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Бывший тренер шахматиста Яна Непомнящего Сергей Шипов поделился мнением о карьере россиянина. Он отметил, что у Непомнящего странно складывается спортивная судьба.

«Ян — это наша радость и боль, он дарит своим болельщикам самые разные эмоции. Наверное, за это его и любят. У него странно складывается спортивная судьба, он два раза выиграл турнир претендентов, но на остальных соревнованиях редко показывал стабильную игру своего уровня. Возможно, у него нет мотивации играть второстепенные турниры, но лично я буду не против, если он продолжит эту тенденцию и выиграет турнир претендентов в третий раз подряд. Шансы у него есть», — цитирует Шипова ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в канадском Торонто с 4 до 21 апреля (до 22 апреля в случае тай-брейка). Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).

Источник: https://tass.ru/sport/20442591
Ян Непомнящий
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