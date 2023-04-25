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Шипов надеется, что Непомнящий осознанно играл на ничью последние партии против Дин Лижэня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер россиянина Яна Непомнящего Сергей Шипов надеется, что шахматист осознанно играл на ничью в последних партиях против китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира.

«С одной стороны, я рад, что Непомнящий продолжает лидировать, с другой — меня пугает, что он белыми сознательно шел на ничью, хотя с профессиональной точки зрения вполне можно и нужно было побороться. В футболе говорят, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Не скажу, что у Яна вчера был голевой момент, но точно он сделал хороший подход к штрафной площади, где можно было бы как-то без риска комбинировать. Может быть он устал, но я надеюсь, что все же попытки Яна сворачивать игры вничью — это стратегия, а не сиюминутное настроение», — приводит слова Шипова ТАСС.

Россиянин лидирует по итогам 11 партий со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка. Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17605733
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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