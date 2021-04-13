Шестой номер рейтинга ФИДЕ Грищук: «Не смотрел «Ход королевы», вообще не люблю сериалы»

Трехкратный чемпион мира по блицу, обладатель шестого номера рейтинга ФИДЕ Александр Грищук рассказал «СЭ» о том, почему перестал смотреть сериалы.

«Не смотрел «Ход королевы» (мини-сериал Netflix), — отметил Грищук. — Вообще не очень люблю сериалы. Посмотрев несколько, я понял в чем их проблема. Либо они просто неинтересные, либо прекрасные, как например, «Во все тяжкие» или «Побег». Но сюжетную линию выстраивают таким образом, чтобы был второй, третий, четвертый сезоны. Во-первых, это превращает повествование в абсолютную чушь. Во-вторых, просмотр сериала становится твоей работой. Ты обязательно должен досмотреть сериал, 4 сезона по 12 серий. Уже не хочешь, но надо. Так что я перестал их смотреть».

(Тимур Ганеев)

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