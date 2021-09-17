Легенда шахмат требует 5 млн долларов от создателей «Хода королевы»: ее назвали русской и принизили заслуги

Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили потребовала от американской развлекательной компании Netflix компенсацию за оскорбление в размере пяти миллионов долларов, информирует The New Times.

Гроссмейстер подала иск, согласно которому в одном из эпизодов телесериала «Ход королевы» была подана неверная информация о ее достижениях.

В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не состязалась с шахматистом-мужчиной. В иске утверждается, что в эпизоде описаны события 1968 года, а к тому времени советская и грузинская шахматистка уже играла с более чем 50 шахматистами-мужчинами.

Кроме того, как утверждается в иске, Netflix солгал: в фильме главная героиня сделала то, чего не смогла ни одна женщина, в том числе и Гаприндашвили. Netflix также оскорбил гроссмейстера, представив ее как российскую шахматистку. В суде Гаприндашвили представляют американские и грузинские юристы.

Напомним, 80-летняя Гаприндашвили — пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978). Также она первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978).