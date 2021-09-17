Юрист оценил шансы советской шахматистки взыскать 5 миллионов долларов с Netflix

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев рассказал, может ли советская шахматистка Нона Гаприндашвили взыскать с Netflix 5 миллионов долларов за ложный факт о ней в сериале «Ход королевы».

В эпизоде упоминалось, что Гаприндашвили в 1968 году еще ни разу не играла против мужчин. На самом деле на тот момент советская шахматистка уже сыграла с 59 мужчинами, десять из которых были гроссмейстерами.

Гаприндашвили обвинила Netflix в сексизме за использование этого недостоверного факта. Также шахматистка была недовольна тем, что ее назвали русской, в то время как она является грузинкой.

«В России перспектив такого иска у Гаприндашвили практически бы не было, — цитирует Федореева «Газета. Ru». — Но в США я не исключаю вероятность его удовлетворения. На мой взгляд, исход дела будет зависеть от качества собранных доказательств по делу. Адвокатам Гаприндашвили необходимо будет доказать не только то, что информация о ней в сериале Netflix не соответствует действительности, но также и то, что этими действиями Netflix причинил значительный ущерб ее репутации. Только в этом случае грузинской шахматистке стоит рассчитывать на положительный результат. Но при этом суд может по своему усмотрению снизить размер ее первоначальных требований», — сказал Федореев.

Напомним, 80-летняя Гаприндашвили — пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978). Также она первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин (1978).