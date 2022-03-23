Шахматист Карякин назвал преступлением свою дисквалификацию на полгода

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает преступлением решение Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать его на полгода.

«Я очень расстроен, но с другой стороны, я ожидал, что такое возможно, — цитирует Карякина ТАСС. — Полгода — бог с ними, мы в пандемию и год сидели без турниров. Обиднее, что отстранение пришлось на июнь-июль, когда запланирован важнейший турнир претендентов в Мадриде. На подготовку я потратил кучу сил, и сейчас получается, что все зря. Испытываю моральное опустошение. Надеюсь, что это преступление не останется безнаказанным».

В понедельник комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

Срок дисквалификации начинается с 21 марта 2022 года. Таким образом, 32-летний россиянин пропустит турнир претендентов, который должен пройти летом.