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Сергей Карякин: «Я нахожусь в хорошей форме перед стартом Кубка мира-2019»

03:19
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Россиянин Сергей Карякин отметил, что в хорошей форме подходит к Кубку мира-2019. Турнир пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября.

— Я нахожусь в хорошей форме перед стартом Кубка мира — 2019, — цитируют «Известия» Карякина. — На турнире в Сент-Луисе я не проиграл ни одной партии в классические шахматы, и если бы одолел в последнем туре Каруану, а у меня был такой шанс, то боролся бы за итоговую победу. Но и третье место вселяет в меня оптимизм. Конечно, я понимаю, что Кубок мира — это лотерея. Но это важная для меня лотерея.

Дополнительная информация

https://iz.ru/917331/timur-ganeev/nokaut-v-dva-khoda-shakhmatnyi-kubok-mira-proidet-po-sisteme-vybyvaniia

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