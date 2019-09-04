Сергей Карякин: «Я нахожусь в хорошей форме перед стартом Кубка мира-2019»

Россиянин Сергей Карякин отметил, что в хорошей форме подходит к Кубку мира-2019. Турнир пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября.

— Я нахожусь в хорошей форме перед стартом Кубка мира — 2019, — цитируют «Известия» Карякина. — На турнире в Сент-Луисе я не проиграл ни одной партии в классические шахматы, и если бы одолел в последнем туре Каруану, а у меня был такой шанс, то боролся бы за итоговую победу. Но и третье место вселяет в меня оптимизм. Конечно, я понимаю, что Кубок мира — это лотерея. Но это важная для меня лотерея.