Сергей Карякин назвал основную претензию к ФШР

Гроссмейстер Сергей Карякин после поражения на выборах президента ФШР заявил, что в России сейчас проводится мало турниров для топовых шахматистов. На выборах спортсмен получил 7 голосов, действующий глава федерации Андрей Филатов — 58.

— Филатов высказался о вас хорошо как о спортсмене. Как относитесь к таким словам?

— Мне приятно, но с другой стороны, все нужно решать по ситуации. Когда у меня есть возможность участвовать, я всегда это делаю. В последних трех турнирах я два раза занимал первое место и один раз второе. Но сейчас турниров мало, обстановка на международных соревнованиях сложная. В России проводится мало турниров. Это одна из основных претензий к федерации — практически нет турниров, где топовые российские шахматисты могли бы играть, чтобы поддерживать себя в игровом тонусе. Я надеюсь, федерация будет проводить больше турниров.

Что касается моего административного опыта, я анонсировал, что я буду баллотироваться в одну из региональных шахматных федераций и на примере отдельно взятого региона буду выстраивать работу с шахматистами. В первую очередь, с юными талантами.

— Какой это будет регион?

— Решение есть, но я бы не хотел это анонсировать раньше времени. У нас демократическая процедура, нужно, чтобы меня утвердили. Моего желания здесь мало. Надеюсь, в течение двух недель мы об этом объявим официально.