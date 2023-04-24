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Рязанцев заявил, что Непомнящий сам свернул свою игру в 11-й партии с Дином

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Ян сегодня получил перспективную позицию, ему удалось захватить инициативу. На мой взгляд, у него был небольшой, но стойкий перевес. Но либо матчевая ситуация так повлияла, либо закончились силы, но он решил свернуть игру. Ходом на c4 он форсировал размены и упрощения, а по сути, и ничью. Вполне вероятно, что такой была его стратегия. Яну не нужно теперь побеждать в каждой партии белыми, и, возможно, он решил, что ему удастся черными устранять угрозы по дебюту соперника, что Дин не сможет его пробить. Непомнящего устраивают все ничейные результаты, поэтому белыми он будет играть максимально надежно. И если только соперник сам пойдет на какой-то риск — говоря футбольным языком, даст ему голевые моменты, — он будет пытаться забить. А черными он будет смотреть, что Дин попытается ему преподнести, и действовать по ситуации», — приводит слова Рязанцева RT.

24 апреля, Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Россиянин лидирует со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1140149-ryazancev-nepomnyaschii-din
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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