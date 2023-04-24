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Сегодня, 15:37

Непомнящий бросил Dota 2 ради матча за мировую шахматную корону

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что перестал играть в Dota 2 из-за матча за мировую шахматную корону.

Сегодня, 24 апреля, Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира. Россиянин лидирует со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка.

«Иногда слежу за Dota 2, но практически перестал играть. Сейчас у меня нет времени, чтобы сыграть разок-другой. После матча я поиграю, но играть сейчас — не лучшая идея», — заявил Непомнящий на пресс-конференции.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Киберспорт
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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