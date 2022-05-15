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Сегодня, 13:04

Российские шахматисты смогут выступать под флагом ФИДЕ до 31 декабря 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Изначально разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая. По истечении этого срока игроки будут автоматически возвращены в свои федерации.

Также пресс-служба ФИДЕ сообщила, что все игроки, которые ранее получили разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не направят запрос на возвращение флага России или Белоруссии.

Для получения разрешения выступать на международных соревнованиях под флагом ФИДЕ российские и белорусские шахматисты должны отправить запрос в федерацию.

Источник: https://tass.ru/sport/14628917
ФИДЕ
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