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Гроссмейстер Шипов отреагировал на санкции ФИДЕ к российским шахматистам

Иван Шитик
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Россия является самой шахматной страной мира, поэтому возможное отстранение россиян от международных турниров могло навредить Международной федерации шахмат.

В воскресенье ФИДЕ объявила о разрешении российским и белорусским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом организации до 31 декабря.

«Глядя на футболистов и других наших спортсменов, опасался, что нас могут отстранить от всех турниров. Но если в футболе мы занимаем место около 30-го в рейтинге ФИФА, то Россия — самая шахматная страна мира, и отсутствие наших шахматистов на международной арене навредило бы ФИДЕ», — сказал Шипов ТАСС.

28 февраля ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14629049
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