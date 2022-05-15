Гроссмейстер Шипов отреагировал на санкции ФИДЕ к российским шахматистам

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Россия является самой шахматной страной мира, поэтому возможное отстранение россиян от международных турниров могло навредить Международной федерации шахмат.

В воскресенье ФИДЕ объявила о разрешении российским и белорусским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом организации до 31 декабря.

«Глядя на футболистов и других наших спортсменов, опасался, что нас могут отстранить от всех турниров. Но если в футболе мы занимаем место около 30-го в рейтинге ФИФА, то Россия — самая шахматная страна мира, и отсутствие наших шахматистов на международной арене навредило бы ФИДЕ», — сказал Шипов ТАСС.

28 февраля ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.