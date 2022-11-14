Российские шахматисты Кокарева и Макарян выиграли детско-юношеский чемпионат Европы

Российская шахматистка Софья Кокарева в понедельник досрочно стала победительницей детского-юношеского первенства Европы. Турнир проходит в турецкой Анталье, сообщает ТАСС.

В понедельник Кокарева белыми фигурами обыграла представительницу Болгарии Нию Малчеву. Россиянка одержала восемь побед из восьми возможных и досрочно обеспечила себе первое место по итогам турнира среди детей до восьми лет.

В соревнованиях среди юношей до 18 лет победу одержал россиянин Рудик Макарян.

Турнир проходит в Анталье с 6 по 14 ноября по швейцарской системе. Россияне выступают под флагом Международной федерации шахмат (ФИДА).