Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:19

Карякин привел Международную федерацию бокса в пример ФИДЕ в вопросе допуска российских спортсменов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) может взять пример с Международной федерации бокса (IBA) в вопросе допуска россиян к участию в соревнованиях под флагом своей страны.

«Международная федерация бокса делает все, чтобы россияне выступали под своим флагом. К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Жалко, они могли бы это сделать», — приводит ТАСС слова Карякина.

Ранее Карякин заявил, что отказывается участвовать в официальных турнирах в нейтральном статусе.

16 марта нынешнего года ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила спортсменам из этих стран участвовать в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/16309953
1
Читайте также
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович исключил возможность проведения матча за шахматную корону в России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости