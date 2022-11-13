Карякин привел Международную федерацию бокса в пример ФИДЕ в вопросе допуска российских спортсменов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) может взять пример с Международной федерации бокса (IBA) в вопросе допуска россиян к участию в соревнованиях под флагом своей страны.

«Международная федерация бокса делает все, чтобы россияне выступали под своим флагом. К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Жалко, они могли бы это сделать», — приводит ТАСС слова Карякина.

Ранее Карякин заявил, что отказывается участвовать в официальных турнирах в нейтральном статусе.

16 марта нынешнего года ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии выступать на командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила спортсменам из этих стран участвовать в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.