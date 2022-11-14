В ФШР допустили скорый перевод Анатолия Карпова на амбулаторное лечение

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России, помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии шахматиста.

«Анатолий находится в больнице, в нормальном состоянии. Но пока его никуда не перевели, видимо, еще есть вопросы у врачей. Он хочет всячески сбежать оттуда и работать! Но не на все его воля. Хотя он находится в сознательном состоянии, разговаривает. Думаю, сейчас даже речи о переводе в общую палату не идет. Может быть, его выпустят на амбулаторное лечение, но это пока только догадки», — сказал Степанян «СЭ».

Ранее, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.