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Сегодня, 11:22

Россиянин Артемьев победил Карлсена в четвертьфинале шахматного турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале онлайн-турнира в рамках Champions Chess Tour.

Матч закончился победой россиянина в армагеддоне со счетом 3-2. В полуфинале турнира по быстрым шахматам 25-летний Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Этот турнир последний для Карлсена в ранге чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец завоевал титул в 2013 году и четырежды его защищал.

С 7 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Дин Лижэнем из Китая.

Магнус Карлсен
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