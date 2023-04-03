Российская шахматистка Горячкина вышла на второе место в таблице этапа Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина в понедельник белыми фигурами обыграла представительницу Индии Харика Дронавалли в девятом туре третьего этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации.

Российская шахматистка Полина Шувалова черными фигурами проиграла представительнице Грузии Нино Бациашвили. Представительница Казахстана Бибисара Асаубаева белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе.

В десятом туре Шувалова белыми фигурами сыграет с Горячкиной, еще одна россиянка Екатерина Лагно — с Дронавалли.

В турнирной таблице лидирует Асаубаева, на ее счету 5,5 очков в 8 партиях, второе место с 5 очками в 7 партиях занимает Горячкина, тройку лидеров замыкает Чжу Цзиньэр (4,5 очка в 7 партиях), Лагно идет четвертой (4; 7), Шувалова — пятой (3,5; 7).

Турнир проходит в Нью-Дели. Этап Гран-при в Индии завершится 5 апреля.