Рауф Мамедов: «Непомнящий играл потрясающе»

Пятикратный чемпион Европы Рауф Мамедов отметил игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Две партии в первом туре оказались результативными: Непомнящий и Ван Хао выиграли черным цветом у Аниша Гири и Дин Лижэня соответственно. Вничью сыграли Вашье-Лаграв — Каруана и Грищук — Алексеенко.

Положение после 1-го тура:

1-2. Ян Непомнящий, Ван Хао — по 1;

3-6. Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Кирилл Алексеенко — по 0,5;

7-8. Дин Лижэнь, Аниш Гири — по 0.

Пары 2-го тура:

Фабиано Каруана (США) — Кирилл Алексеенко (Россия)

Ян Непомнящий (Россия) — Александр Грищук (Россия)

Ван Хао (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Дин Лижэнь (Китай)

— Смотрел в живом режиме и анализировал всю игру по компьютеру. Соперник Яна Аниш Гири пошел в очень острый вариант, — начал Мамедов. — Непомнящий всегда действует быстро, а тут задумался и задумался правильно. И хоть у Гири был перевес во времени минут 40, но Ян находил предельно точные ходы. Разобрался блестяще, а Гири не стоило, на мой взгляд, лезть в такую сложную игру.

В итоге Аниш сам не смог найти лучшего предложения и прошел мимо ничейного продолжения. Переход в эндшпиль ферзь против ладьи и слона в принципе ничейный. И шахматист уровня Гири должен его держать. И не могу понять, как Ани, который славится своей надежной защитой не смог это сделать.

В китайском противостоянии было сразу заметно, что главный фаворит турнира Динг находится не в своей тарелке. То, что он творил — просто нонсенс. Он приучил нас, что за длительный турнир может сыграть совсем без ошибок, или, максимум, допустить одну-две. Партия была явно не на уровне кандидатского форума. И Хао, конечно получил шикарный подарок на старте.

В противостоянии Вашье и Каруаны был применен острый вариант испанской партии. Каруана продемонстрировал просто феноменальную подготовку. Француз проверил подготовку, Каруана везде играл по первой линии. Так что тут никакого результата кроме ничьи быть не могло. Последняя дуэль тура. Лично мои симпатии на стороне Александра Грищука. И он имел ощутимый перевес.

Понимаю, как нервничал дебютант Кирилл Алексеенко. И мне казалось, что Саша может воспользоваться этим. Грищук очень уверенно переиграл соперника, но в цейтноте упустил перевес с лишней пешкой. Я даже в какой-то момент записал уже ему победу, но поторопился. Общее резюме — суперигра Яна, неплохо смотрелись Вашь и Каруана, а остальные не показали своих истинных возможностей. Да, Хао выиграл, но в этом ему помог Динг.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор — компания «СИМА-ЛЕНД».